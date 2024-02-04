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Helikopter kazasında yaralanan teknisyen hastaneye sevk edildi

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Hatay'da havalandıktan sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Kartal Mahallesi'nde kaza kırıma uğrayan polis helikopterindeki 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı. Yaralı teknisyen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerindeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Helikopter kazasında yaralanan teknisyen hastaneye sevk edildi

GAZİANTEP - Hatay'da havalandıktan sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Kartal Mahallesi'nde kaza kırıma uğrayan polis helikopterindeki 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı. Yaralı teknisyen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.

Kaza sonra olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve asker sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan teknisyeni ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Pilot Güvenlik Havacılık Kaza 3.Sayfa Haberler

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