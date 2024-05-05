Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan baraka yangını söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Belen ilçesi Şenbük Mahallesi'nde bulunan zeytinlik içinde baraka yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY