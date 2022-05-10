Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. - Haberler

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Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Hatay'da Antakya – İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'da Antakya – İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Antakya - İskenderun karayolu üzerinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 150 bin adet kaçak makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücü H.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun, Tragger, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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