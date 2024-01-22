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Hatay'da 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan araçlarda 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

Hatay'da ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15-20 Ocak tarihleri arasında Kırıkhan Ceylanpınar köyü, Reyhanlı Tayfur Sökmen Caddesi ve Kırıkhan Topboğazı istikametinde yaptığı uygulamada durdurulan araçlarda 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden M.E., hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenerek, Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylarla ilgili D.D., H.K., A.C. ve M.C. adlı şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.C. ve M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Suriye Hatay Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Cezaevi Hırsızlık Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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