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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Orhangazi caddesi üzerinde meydana geldi. Armağan sokaktan çıkan Musa Doğan yönetimindeki 16 AEU 058 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Eren Yiğitoğlu yönetimindeki 16 ANG 084 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan motosikletin sürücüsü yere düştü. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

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