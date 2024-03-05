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Gümrük Muhafaza Ekipleri Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı Elde Etti

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Kapıkule, İpsala, Kocaeli, Mersin ve Karasu Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kapıkule, İpsala, Kocaeli, Mersin ve Karasu Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 255 bin Türk Lirası olan uyuşturucu madde, 21 milyon 145 bin Türk Lirası değerinde kaçak sigara ve 58 milyon Türk Lirası değerinde elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmıyor. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen beş ayrı operasyonda toplam 58 kilogram uyuşturucu madde, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82.800 adet elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan kararlar doğrultusunda söz konusu eşyalara el konularak şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarda dikkatli ve özverili çalışmaları sonucunda toplum sağlığına ve ülke ekonomisine büyük bir tehdit oluşturan uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürürken yasa dışı yollarla ülkeye getirilen kaçak eşyalara el koyarak kaçakçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Mersin Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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