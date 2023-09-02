Gebze'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Ulus Mahallesi'nde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli tarafından silahla ateş edilen A.Y. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi 2140 Sokak'ta, A.Y. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelinin silahla ateş ettiği A.Y. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - 3. Sayfa