Gebze'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Ulus Mahallesi'nde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli tarafından silahla ateş edilen A.Y. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.