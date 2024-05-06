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Gaziantep'te tır minibüsü biçti: 8 ölü, 10 yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, 8 kişinin hayatını kaybetmesine ve 10 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Gaziantep'te katliam gibi kaza: Tır minibüsü biçti 8 ölü, 10 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı kazada ilk belirlemelere gör 8 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaza Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere gör 8 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İslahiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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