Gaziantep'te İslahiye'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İslahiye'de izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İslahiye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Adli makamların koordinesinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında, izinsiz kazı faaliyeti içinde olan E.Ç., İ.T. ve C.Ş. isimli şahıslar, kullanmakta oldukları aletlerle birlikte gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP