Finike'de yayla evlerinin dadanan hırsızları jandarma yakaladı - Haberler

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Finike'de yayla evlerinin dadanan hırsızları jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Finike'de yayla evlerinin dadanan hırsızları jandarma yakaladı

Antalya'nın Finike ilçesinde 6 yayla evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde 6 yayla evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Finike ilçesinin Ermez ve Ördübek yaylalarında 2 gün üst üste 6 evden meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelileri F.Y., S.Y. ve M.Ö.'yü yakaladı. Şüphelilerin hırsızlıkta kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada 68 adet çeşitli hurda malzeme, 300 Metre elektrik kablosu, 20 adet demir profil, 27 adet mutfak tenceresi, 150 kilogram çeşitli bakır malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Finike, 3. Sayfa, Haberler

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