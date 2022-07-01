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Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler

Kocaeli'nin Darıca ve Gölcük ilçelerinde girdikleri evlerden 35 bin TL para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, hırsızlık için geldikleri Körfez'de yakayı ele verdi.

Kocaeli'nin Darıca ve Gölcük ilçelerinde girdikleri evlerden 35 bin TL para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, hırsızlık için geldikleri Körfez'de yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran'da Gölcük, 27 Haziran'da ise Darıca ilçesindeki evlere giren şüpheliler, yaklaşık 35 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelilerinin D.B., E.Ş., ve Y.D. olduğu tespit etti. Şüpheliler, hırsızlık amacıyla geldikleri Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

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