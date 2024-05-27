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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Kontrol Etti

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan okul servislerini kontrol etti. 51 adet okul servis aracı denetlendi ve herhangi bir kusur tespit edilmedi. Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 51 adet okul servis aracı kontrol edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde 20-24 Mayıs tarihleri arasında okul servislerini kontrol etti. Ekiplerce 51 adet okul servis aracı kontrol edilirken, herhangi bir kusur tespit edilmedi. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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