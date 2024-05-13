Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 373 sürücüye 783 bin 199 TL trafik cezası kesildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 763 sürücü ve araç kontrol edilirken, kurallarına uymayan 373 sürücüye 783 bin 199 TL trafik idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir genelinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 763 sürücü ve araç kontrol edildi. Kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 373 sürücüye toplam, 783 bin 199 TL trafik idari para cezası kesildi. Çalışmalarda 84 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. - ESKİŞEHİR