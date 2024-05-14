Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ile servislere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar sorgulanırken, kusurlu servis araçlarına cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ile sevislere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar sorgulanırken, kusurlu servis araçlarına cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, okul servislerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 50 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 1 okul servis aracı ve şoförüne yönetmelikte belirtilen hususlara uymamak nedeniyle toplam bin 506 TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, 97 adet okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu görülen 2 okul servis şoförüne olmak üzere toplam 3 bin 299 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Şüphe edilen 154 araç ve 322 şahıs sorgulandı

Okul çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 246 devriye faaliyeti yürütüldü. Denetimler çerçevesinde 31 kahvehane, 62 market ve tekel, 19 tütüncü, 5 internet kafe, 7 oyun salonu, 145 okul çevresi ve park ziyareti ile 92 okul ziyareti yapılırken, 381 şüpheli sorgulandı. Kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilenirken ya da çalışırken tespit edilen 3 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, 106 devriye faaliyeti icra edildi. Çalışmalar sırasında 50 bakkal ve market, 51 kahvehane, 39 park ve bahçe kontrolü ile 44 okul ziyareti yapılırken, 154 aracın ve 322 şahsın sorgulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

 Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Bakmadan Geçme

Şaban Ataş cinayeti ne? Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında itiraf! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri! En Güzel ve Anlamlı 19 Mayıs Mesajları 14 Mayıs TV Yayın Akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu? Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? #127942 Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak? Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır? Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü? BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İSKİ baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler? Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı? Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? #9917
Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title