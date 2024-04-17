Eskişehir'de Hırsızlık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, 350 adet broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, evden hırsızlık olaylarının gerçekleşmeden önlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Odunpazarı İlçesi'nde bulunan semt pazarında vatandaşlara, evden çıkarken kapı kilitlemenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, 'Kapınızı kilitli tutun çünkü hırsızlar kilitsiz kapı sever' ve 'Evden çıkarken kapınızı en az 1 kez kilitleyin' isimli 350 adet broşür dağıtıldı.

Ayrıca bilgilendirme yapılan vatandaşlara, hiçbir kamu görevlisinin kendilerinden para veya değerli eşya talep etmeyeceği hatırlatıldı. - ESKİŞEHİR