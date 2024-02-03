Eskişehir'de Dolandırıcılık Mağduriyetine Karşı Bilgilendirme Çalışmaları Yapıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların dolandırıcılık suçunun mağduru olmalarının engellenmesi amacıyla özellikle yaşlı vatandaşların bulunduğu camiler, cami, dernekleri ve kıraathanelerde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Polis-Halk ilişkilerini geliştirmek, suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda vatandaşların dolandırıcılık suçunun mağduru olmalarının engellenmesi amacıyla özellikle yaşlı vatandaşların bulunduğu camiler, cami, dernekleri ve kıraathanelerde bilgilendirme çalışmaları ekiplerce yapıldı. Bu çalışmalar sırasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kalabalık noktalara ve umuma açık yerlere dolandırıcılık konularıyla ilgili şube müdürlüğü tarafından hazırlanan afişler asıldı. İl merkezinde bulunan 63 banka şubesi ziyaret edilerek, özellikle sürekli telefonla konuşarak panik halinde olduğu görülen ve yüksek miktarda para çekmek/transfer yapmak isteyen yaşlı vatandaşları işlemlerinde mutlaka vatandaşların dolandırıcılık konusunda uyarılması, dolandırıcılık şüphesinin oluşması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması yönünde gerekli bilgilendirme yapılırken, banka şubelerine uyarıcı afişler asıldı. - ESKİŞEHİR