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Eskişehir'de Barbie-Es Operasyonunda 8'i kadın 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de fuhuş operasyonu düzenlendi. 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8'i kadın 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini' suçlarından Eskişehir Adliyesine sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Mardin Adliye Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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