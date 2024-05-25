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Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan şahıs ile polis arasında kovalamaca kamerada

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Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, çaldığı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptı. Kaza sonrası şahıs motosikleti bırakarak kaçmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan şahıs ile polis arasında kovalamaca kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu olan bir şahıs, çaldığı motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştığı esnada kaza yaptı. Yabancı uyruklu şahsın kazadan sonra motosikleti bırakarak kaçmaya devam ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıntı motosiklet ile sokak üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu bir şahsı polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan şahıs motosiklet ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve yabancı uyruklu şahıs arasında başlayan kovalamaca sonrasında yabancı uyruklu şahıs sokak üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası motosikleti olay yerinde bırakarak yaya kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıs ile polis ekiplerinin kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şahsı polis ekiplerinin yakalamaya çalıştığı o anlar görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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