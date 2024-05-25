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Esenyurt'ta Çalıntı Motosikletle Kaçan Şahıs Kaza Yaptı

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Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, çaldığı motosiklet ile polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Şahsın kaçmaya devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, çaldığı motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştığı esnada kaza yaptı. Şahsın kazadan sonra motosikleti bırakarak kaçmaya devam ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çaldığı motosiklet ile sokak üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs motosiklet ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve şüpheli arasında başlayan kovalamaca sırasında şahıs, sokak üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası motosikleti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan yabancı uyruklu kişi ile polis ekiplerinin kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şahsı polis ekiplerinin yakalamaya çalıştığı o anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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