Erzurum'da Polis Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı
Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, vatandaşlara özellikle dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları noktasında uyarıcı broşür dağıttı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, vatandaşlara özellikle dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları noktasında uyarıcı broşür dağıttı.
Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince sorumluluk alanındaki;
pazar yerleri, asayiş ve trafik uygulama noktaları, sanayi sitesi ve camii çıkışlarında; vatandaşlara, esnaflara, sürücü ve yolculara yönelik "Dolandırıcılık, Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları, Anne ve Babalara Tavsiyeler ve Soba Zehirlenmesi" konularında el broşürleri dağıtımı yaptı ve bilgilendirmelerde bulunuldular. - ERZURUM