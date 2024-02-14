Erzurum'da Polis Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, vatandaşlara özellikle dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları noktasında uyarıcı broşür dağıttı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince sorumluluk alanındaki;

pazar yerleri, asayiş ve trafik uygulama noktaları, sanayi sitesi ve camii çıkışlarında; vatandaşlara, esnaflara, sürücü ve yolculara yönelik "Dolandırıcılık, Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları, Anne ve Babalara Tavsiyeler ve Soba Zehirlenmesi" konularında el broşürleri dağıtımı yaptı ve bilgilendirmelerde bulunuldular. - ERZURUM