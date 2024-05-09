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Erzincan'da silah kaçakçısı yakalandı

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Erzincan'da yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı ve çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

Erzincan'da silah kaçakçısı 1 kişi yakalandı, kaçak silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarının önlenmesi kapsamında yapılan operasyonda; 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada 2 adet 7,65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 508 adet 7,65 mm. çapında tabanca fişeği, 268 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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