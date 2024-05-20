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Erzin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi TEM otoyolu kavşağında meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 31 P 0739 plakalı Tofaş marka otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen Tofaş'ın sürücüsü A.Ö. yaralandı. O sırada oradan geçen iç hastalıkları doktoru Mehmet Yaşar Akıl, kaza yerine giderek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Doktorun müdahale anları kameraya yansıdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin incelemelerin ardından yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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