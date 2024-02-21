Emekli Öğretmen Dolandırıcıların Kurbanı Oldu

Antalya'da yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Selahattin Çelik, ağabeyinin ölüm haberini aldıktan sonra acısını yaşayamadan dolandırıcıların kurbanı oldu. Telefonda kendisini banka yetkilisi olarak tanıtan kişi veya kişiler, yüzde 99 engelli raporu bulunan Selahattin Çelik'in hesabını ele geçirdi. Talihsiz adam adına parça parça 15 kredi işlemi yapan dolandırıcılar, toplamda 900 bin liralık vurgun yaptı. Emekli maaşı ile oluşan borçları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünen Selahattin Çelik, şikayetçi oldu.

Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; mahallede yaşayan Selahattin Çelik kısa bir süre önce ağabeyinin acı haberini alarak büyük üzüntü yaşadı. Ağabeyinin acı haberinden 1 saat sonra Çelik'i bir bankanın genel merkezinden aradığını söyleyen Ferhat isimli şahıs, çeşitli tarihlerde banka hesaplarından yapılan kesintilerin toplanarak kendisine iade edileceğini söyledi. Şahıs, Selahattin Çelik'ten bilgiler istedi. Çelik ise ağabeyini kaybetmesinin üzüntüsü ile telefonun ucundaki kişiye istediği bilgileri verdi.

900 bin liralık vurgun yapmak üzere telefona onay kodları geldi

Şebeke, elde edilen bilgilerden yola çıkarak yüzde 99 engelli raporu bulunan Selahattin Çelik'in hesabını ele geçirdi. İnternet üzerinden yapılan işlemlerle 4 ayrı bankadan en düşüğü 33 bin en yüksek 248 bin TL olmak üzere 15 farklı işlemde toplamda 900 bin liralık vurgun yapmak üzere telefona onay kodları gönderildi. 15 kredi işlemi yapan dolandırıcılar, toplamda 900 bin liralık vurgun yaptı. Emekli maaşı ile oluşan borçları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünen Selahattin Çelik, Cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulundu.

Vefat haberini aldıktan sonra kendimi kaybettim

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Selahattin Çelik, "29 Ocak günü saat 11.00'a doğru ağabeyimin vefat ettiğini öğrendim. O sırada yatıyordum, birçok hastalığım var. Vefat haberini aldıktan sonra kendimi kaybettim. Bu haberden 1 saat sonra beni arayanlar bir bankanın genel merkezinden aradığını söyledi. Bir kart çıkaracaklarını söylediler. Ben de yerli kart olunca sıcak baktım. Sonra da kartı adresime gönderdiklerini ama bulamadıklarını belirterek benim adres bilgilerimi ele geçirdiler. 2-3 gün sonra tekrar arayarak banka hesaplarımdan sürekli kesintilerin olduğunu, bunları geri iade edeceklerini söylediler" dedi.

4 farklı banka üzerinden 15 farklı işlem

Şebekenin 35-40 bin gibi rakamlarını kendisine iade edeceğini belirterek kandırdığını ifade eden Selahattin Çelik, "Onay kodlarını istediler, ben de paranın hesabıma geleceğini düşündüm. Bu şekilde 900 bin TL çekim yapıyorlar. 4 farklı banka üzerinden 15 farklı işlem yapıyorlar. Kredi ve nakit avans şeklinde yapıyorlar. Ben olayın farkına varır varmaz 112 Acil Çağrı Merkezini aradım, onlar da karakola gitmemi söyledi. Gittikten sonra iş işten geçmişti, gerekli yerlere şikayetimi bildirdim. Yüzde 99 engelli raporum var. Cilt kanserim var, rahatsızlığımdan dolayı işimi bırakmıştım" dedi.

Şebekeye seslenen Selahattin Çelik, "Birçok rahatsızlığı bulunan ve ağabeyini kaybeden bir kişinin bunları yaşaması akıl alır gibi değil. Sanki planlanmış gibi bir olay oldu. Çok şaşkın ve çaresizim. Ben onları Allah'a havale ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA