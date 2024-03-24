Elektrikli bisiklet kaza yaptı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki kamyonete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, sürücü ve 1 yolcunun bulunduğu elektrikli bisikletin sokağa döndükten sonra doğrudan gelip kamyonete çarptığı görüldü.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5021 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte seyir halindeki 16 yaşındaki İbrahim Kara'nın kullandığı elektrikli bisiklet 5002 sokağa döndükten kısa bir süre sonra yolun sağında bulunan park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada, kamyonetin kasasına çarpan bisiklet sürücüsü başına aldığı darbe ile yaralanırken, bisiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA