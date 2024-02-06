Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAD 526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yol kenarına savruldu. Kaza da bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ