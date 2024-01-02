Elazığ'da buzlanma nedeniyle kamyonet şarampole kaydı: 2 yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole kaydı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole kaydı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karakoçan ilçesi Bağlıağaç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 23 LD 615 plakalı kamyonet, yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ