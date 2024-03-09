Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında cami duvarı zarar gördü
Elazığ'da deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, bir binanın yıkımı sırasında yanında bulunan sağlam caminin duvarı zarar gördü. Bina sakinleri, yıkımların denetimsiz yapıldığını belirterek yetkililerden çözüm istedi.
Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam caminin duvarı zarar gördü.
Elazığ'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkılırken, yanda bulunan sağlam cami zarar gördü. Sağlam caminin bir duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. - ELAZIĞ