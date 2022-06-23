Elazığ'da 100 litre kaçak şarap ele geçirildi Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 litre kaçak şarap ele geçirildi. Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 litre kaçak şarap ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il dışına kaçak şarap sevk edileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Ekiplerce, şarapların bulunduğu araç takibe alınarak yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda bidonlar içerisinde 100 litre şarap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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