Edremit'te Ev Yangınında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi 10047. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan hafif etkilendi. - BALIKESİR