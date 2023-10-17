Edirne'de Evde Uyuşturucu ve Av Tüfeği Bulundu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramada 18 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet şarjör ve 31 adet fişek bulundu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Lalapaşa ilçesinde şüpheli bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

KOM ve asayiş timlerince eden H. Y. isimli şahsın evinde adli makamlardan alınan arama kararı gereğince yapılan aramada 18 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet şarjör ve 31 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE