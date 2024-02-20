Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanan 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonda 39 gram Kubar Esrar, 40 gram Bonzai ve 1 gram Metanfetamin ele geçirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanan 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca son bir hafta içinde icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde; 39 gram Kubar Esrar, 40 gram Bonzai, 1 gram Metanfetamin ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE