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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

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Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanan 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonda 39 gram Kubar Esrar, 40 gram Bonzai ve 1 gram Metanfetamin ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanan 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca son bir hafta içinde icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde; 39 gram Kubar Esrar, 40 gram Bonzai, 1 gram Metanfetamin ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Düzce Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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