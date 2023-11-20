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Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada M.T. isimli kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.