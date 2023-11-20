Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı
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Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada M.T. isimli kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen M.T. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.