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Diyarbakır'da Büfede Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir büfede işletme sahibinin uyuyakalmasını fırsat bilen hırsızın 30 bin TL değerindeki telefon, para ve sigarayı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye takıldı. İşletmeci zararının 30 bin lira olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir büfede işletme sahibinin uyuyakalmasını fırsat bilen hırsızın 30 bin TL değerindeki telefon, para ve sigarayı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye takıldı.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. Saat 05.00'te işletmecinin uyuyakalmasını fırsat bilen pişkin hırsız, bisikletiyle yanaştığı büfeye yanaştı. İçeride uyuyakalan büfe sahibinin uykuya dalıp dalmadığını kontrol etmek için cama tıklayan hırsız, daha sonra içeri girip önce sigara kartonunu, sonra çekmeceden 2 bin lira çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde hırsız bir müddet sonra tekrar büfeye girip bu kez masa üzerindeki iki adet telefonu alıp çıkıyor. Hırsızlık anları büfenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Polise şikayette bulunan işletmeci Mehmet Çetinkaya, hırsızın bir an önce yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

30 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Büfe içerisinde koltukta oturuyordum. Sabah saat 05.00'e 10 dakika kala gözlerim yorulunca geçtim büfe içerisinde kenarda oturdum. O esnada uyuyakaldım. Gözümü açtığımda bir müşteri camı tıklıyordu. Kasaya baktım ki kasadan 2 bin lira para, iki adet cep telefonu ve bir karton sigaranın çalındığını fark ettim. Kamera kayıtlarını görünce her şey ortaya çıktı. Polise şikayette bulundum. Yaklaşık 30 bin liralık bir zararım söz konusu" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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