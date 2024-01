Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 8 bin 923 olaya müdahale etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deprem, sel, yangın ve kazalar başta olmak üzere 2023 yılında 8 bin 923 olaya müdahale etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler; deprem, sel, yangın ve kaza bölgelerinde zorlu görevler üstlenen itfaiye ekipleri, her ihbarda bir yaşamı kurtarabilecek olmanın bilinciyle zamanla yarıştı.

Mesleklerini kusursuz yapabilmek için çeşitli eğitimlerden geçen itfaiyeciler günün her saati göreve hazır oldukları için ihbar gelir gelmez kısa sürede olay yerine intikal etti. İhbarla başlayan her yeni görev, onlar için yeni bir zamanla yarışa dönüştü. Müdahale edecekleri olaylarda can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen itfaiye ekipleri, her saniyenin hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket etti.

Diyarbakır İtfaiyesi, 7/24 görevinin başında gelen her ihbara anında müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için cansiperane bir şekilde çalıştı. 2023 yılında ekipler, konutlar, araçlar, fabrikalar, işyerleri, orman, anız, ekin, bağ ve bahçelerde olmak üzere 6 bin 453 yangına zamanında müdahale etti.

Ekipler, kimi zaman evde mahsur kalan bir çocuğa kimi zaman da bir sokak hayvanına şefkat eli uzatarak yaşama tutunmasını sağladı. Trafik kazaları, sel-su baskınları, hayvan kurtarma ve su altı arama kurtarma çalışmalarını hassasiyetle yürüten itfaiye erleri, 2 bin 470 olayda başarılı çalışmalara imza attı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler düzenledi. Kamu kurum ve kuruşlarının yanı sıra okullarda, hastanelerde yapılan eğitimlerde vatandaşlara yangın, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı nasıl yapılır, yangın tüpleri kullanımı, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı konularını anlattı.

Verilen teorik eğitimlerin ardından vatandaşların katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı, olaylara doğru müdahale uygulamalı olarak gösterildi. 2023 yılı boyunca farklı yerlerde verilen eğitimlere 8 bin 27 vatandaş katılım sağladı. - DİYARBAKIR