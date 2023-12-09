Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kentteki sağanak yağışlara rağmen devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kentteki sağanak yağışlara rağmen devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini bin 559 gündür sürdürüyor. Aileler mücadelesine kararlılıkla devam ettikçe terör örgütünde çözülmeler hızla artıyor.

Oğlu Yavuz'un 8 yıl önce Sakarya'da üniversite okurken HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Sevgi Çağmar, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Her mevsimde koşullar ne olursa olsun evladı gelene kadar HDP önündeki nöbetini sürdüreceğini dile getiren Çağmar, "Oğlum Sakarya'da üniversite okuyordu. HDP ve PKK'lılar oğlumu üniversiteden kandırıp götürdüler. 8 senedir evladımdan haber alamıyorum. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan ne olur gel. Oğlum gelmeden HDP önünden bir yere ayrılmayacağım. Senin hasretinden ne sağ ne ölüyüm. Yaz kış demeden evladım için nöbetimi sürdüreceğim" dedi. - DİYARBAKIR