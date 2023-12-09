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Diyarbakır anneleri bin 559 gündür evlatları için nöbette

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Diyarbakır anneleri, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla bin 559 gündür evlat nöbetinde. Sağanak yağışlara rağmen devam eden nöbet, terör örgütünde çözülmeleri hızlandırıyor. Oğlunu 8 yıl önce kaybeden Sevgi Çağmar, evladının gelene kadar nöbetini sürdüreceğini belirtti.

- Diyarbakır anneleri bin 559 gündür evlatları için nöbette

Evlat nöbetindeki Sevgi Çağmar:

"Oğlumun hasretinden ne sağ ne de ölüyüm"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kentteki sağanak yağışlara rağmen devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini bin 559 gündür sürdürüyor. Aileler mücadelesine kararlılıkla devam ettikçe terör örgütünde çözülmeler hızla artıyor.

Oğlu Yavuz'un 8 yıl önce Sakarya'da üniversite okurken HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Sevgi Çağmar, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Her mevsimde koşullar ne olursa olsun evladı gelene kadar HDP önündeki nöbetini sürdüreceğini dile getiren Çağmar, "Oğlum Sakarya'da üniversite okuyordu. HDP ve PKK'lılar oğlumu üniversiteden kandırıp götürdüler. 8 senedir evladımdan haber alamıyorum. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan ne olur gel. Oğlum gelmeden HDP önünden bir yere ayrılmayacağım. Senin hasretinden ne sağ ne ölüyüm. Yaz kış demeden evladım için nöbetimi sürdüreceğim" dedi.

(MHİ-AKK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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