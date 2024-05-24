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Denizli'de Evinden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede genç hayatını kaybetti.

Denizli'de evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Hasan Güvenç, evinin balkonundan, dengesini kaybedip düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Güvenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Güvenç'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin cenazesinin Aydım'ın Buharkent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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