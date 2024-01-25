Denetimde ceza yiyen sürücü polis ekiplerine teşekkür etti

Beşiktaş'ta minibüslere yönelik denetimler yapıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta, trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kural ihlali yapan bir sürücüye ceza kesilirken, ceza kesilen sürücü polis ekiplerine kendisini uyardıkları için teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde minibüslere yolcu olarak binen Sivil Trafik personelleri kural ihlali yapan minibüs sürücüleri tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, ayakta yolcu almak, kırmızı ışık ihlali, gereksiz aksesuar ve film camı takmak, kemer takmamak, indi-bindi kurallarına uymamak, kayıtlı şoför çalıştırmamak, güzergah dışına çıkma kural ihlalleri yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 33 bin 986 lira para cezası kesildi.

Trafik işaret ve levhalarına uymamaktan dolayı 690 lira ara cezası kesilen sürücü Bayram Avcı, " Diyecek bir şey yok. Hata yaptık, ceza yedik. Teşekkür ederiz uyardıkları için" dedi.

Denetimde 2 bin 736 lira para cezası yiyen minibüs şoförü Atilla Adıgüzelli, " Telefonla görüştüm. Fazla yolcu yoktu. 2 kişi bir de bebekli araba vardı. Onlar indi arkadaş bindi. Gereken neyse yazılıyor. Yapacak bir şey var mı" şeklinde konuştu.

Öte yandan kent genelinde yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.