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Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı gösteri sırasında, motosikletli bir polis, vatandaşların alana girmemesi için önlem almaya çalışan 2 polise çarptı. Kazada 2 polis hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı

MOTOSİKLETLİ POLİS, MESLEKTAŞLARINA ÇARPTI

Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı. Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izledi.

Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı

KAZA ANI KAMERADA

Hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı

Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Süleymanpaşa Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Olay Spor Kaza

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Yorumlar (9)

Güven Korkmaz:

Coluk cocuk polis oluyo normal

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SeyYah Saruhanli:

olgunlaşmamış egitimsizleri polis yaparsan olacagı bu tabi suclu onlar degil ülkeyi yönetenler ne düzen kaldı ne adalet ne ekonomi ne düzgün insan. herşeyi bozdular.

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Mehmet D:

Bizim millet her yerde kendini belli ediyor mk

13
3
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Enis EFE:

Düzensizlik, nizamsızlık her yerde... Balık baştan kokar. Liyalat başta olmazsa alt kademelere kadar yayılır. İşte böyle bir organizasyonu bile beceremez hale gelirsiniz.

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Aydin Ayaydin:

motor kontrolu kolay bir vasita degil.. ayrica izlemeye gelenler cayirdaki tavuklar gibi biri orda biri burda... yolda... yaw kardesim bir bariyer koyun... yolla kaldirimi birbirinden ayirin... ne zaman ogreneceksiniz bu tur tedbirleri...

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Zafer Ozkan:

bildigin Pakistan.

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Sertaç:

Yaşları çok genç daha olgunlaşmadan bu genç arkadaşlarımıza bu tarz gösteriler ağır gelir bizzat oradaydım yerinde duramayan kıpır kıpır gencimizin bir hata yapacağı belliydi

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