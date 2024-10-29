Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı gösteri sırasında, motosikletli bir polis, vatandaşların alana girmemesi için önlem almaya çalışan 2 polise çarptı. Kazada 2 polis hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.
MOTOSİKLETLİ POLİS, MESLEKTAŞLARINA ÇARPTI
Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı. Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izledi.
KAZA ANI KAMERADA
Hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kaza anı ise kameralara yansıdı.