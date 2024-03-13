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Çorum'da Huzur ve Asayiş Denetimleri Devam Ediyor

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Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve şok uygulamalar aralıksız devam ediyor. Yapılan uygulamalarda birçok suç unsuruna rastlandı ve çeşitli suç eşyaları ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve şok uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 42 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapılmış, uygulamalarda 21 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edilmiş, 2 bin 249 şahıs sorgulanırken 4 aranan şahıs yakalanmıştır. Uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve 4 tüfek olmak üzere toplam 18 ateşli silah, 7 adet kesici ve delici alet, 14 adet şarjör, 222 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 75 adet sentetik ecza maddesi, 1,49 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

589 aracın kontrol edildiği uygulamada 3 araç sürücüne 37 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çorum 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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