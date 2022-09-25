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Çıkan yangında alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Çıkan yangında alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi

Antalya'da bir kişinin havalimanına müşteri almak için geldiği araç, dönüş yolunda çıkan yangında alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da bir kişinin havalimanına müşteri almak için geldiği araç, dönüş yolunda çıkan yangında alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07ATR178 plakalı aracın sürücüsü H.Ç., bir müşterisini almak için havalimanına geldi. Şahıs araçla dönüşe geçtiği sırada cadde üzerinde araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün ve yolcunun aracı terk etmesinin ardından araç bir anda motor kısmında çıkan yangın ile alev topuna döndü. Sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın alev topuna dönerek yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

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