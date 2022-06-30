Cep telefonu çalan şahıs yakalandı Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı. Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı. Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Alibaba Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan F.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Alibaba 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cep telefonu çalan şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.