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Cep telefonu çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cep telefonu çalan şahıs yakalandı

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Alibaba Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan F.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Alibaba 3. Sayfa Haberler

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