Cep telefonu çalan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı.
Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Alibaba Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan F.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa