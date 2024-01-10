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Çatalca beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün başlayan kar yağışı İstanbul Çatalca'da etkisini sürdürüyor. Çatalca Elbasan Mahallesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı evlerin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü.

Çatalca beyaza büründü

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün başlayan kar yağışı İstanbul Çatalca'da etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çatalca Elbasan Mahallesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı evlerin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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