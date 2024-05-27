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Çankırı merkezli operasyonla Organize Suç Örgütü çökertildi

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Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonlarında, elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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