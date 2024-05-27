Çankırı merkezli operasyonla Organize Suç Örgütü çökertildi
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonlarında, elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. - ANKARA