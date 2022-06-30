Çanakkale'de kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı - Haberler

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Çanakkale'de kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çanakkale'de kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan operasyonda, 100 adet doldurulmuş sigara ve bin 200 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

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