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Büyükçekmece'de hırsızlar, aydınlatma direklerine dadandı: O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de hırsızlar, aydınlatma direklerine dadandı: O anlar kamerada

Büyükçekmece'de dikilen aydınlatma direğine dadanan şüpheli şahıslar, elektrik kablolarını kapatan metal kapakları çaldı.

Büyükçekmece'de dikilen aydınlatma direğine dadanan şüpheli şahıslar, elektrik kablolarını kapatan metal kapakları çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken açık olan kapaklar tehlike saçıyor.

Olay, 22 Şubat'ta Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, belediye tarafından dikilen aydınlatma direklerine dadadan 2 hırsız, kabloların bulunduğu bölümleri sökerek çaldı. Bölümlerin çalınmasının ardından kablolar ise açıkta kaldı. Belediye tarafından daha önce de kapatılan yerlerde ise defalarca kez hırsızlık yaşandığı öğrenildi. Son yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 2 şüphelinin kapakları çaldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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