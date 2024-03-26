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Bursa'da Uyuşturucu Tacirleri Suçüstü Yakalandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli buldukları aracı inceleyerek, uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı Eğitim Mahallesi 807 Sokak üzerinde bir araçtan şüphelendi. Ekipler araçta bulunan M.A., V.E., T.Y. ve A.S.'nin üst aramalarını yaptı, M.A.'nın üzerinde toplam 12.20 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. M.A., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Mudanya Bursa Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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