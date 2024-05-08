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Bursa'da tek teker sürüş yapan motosikletli genç trafiği tehlikeye düşürdü

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tek teker yaparak seyreden motosiklet sürücüsü hem kendini hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Plakasız olan motosiklet sürücüsü, ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bursa'da tek teker sürüş yapan motosikletli genç trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Gökdere Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek teker yaparak seyreden motosiklet sürücüsü hem kendini hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre boyunca bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Ayrıca motosikletin plakasının olmaması da dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Yıldırım Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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