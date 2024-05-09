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Bursa'da düğün konvoyu trafiği durma noktasına getirdi

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Bursa'da bir düğün konvoyu, Çevre Yolu'nda trafiği durma noktasına getirerek diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Bursa'da düğün konvoyu yapan grup trafiği durma noktasına getirirken, diğer sürücüler duruma isyan etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup düğün konvoyu yaparak trafiği durma noktasına getirdi. Üç şeridin tamamını kapatan grup, diğer sürücüleri çileden çıkardı. Bir süre boyunca trafiğin akışı dururken, o anlar trafikteki bir sürücü tarafından görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Olay Bursa Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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