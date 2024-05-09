Bursa'da düğün konvoyu trafiği durma noktasına getirdi

Bursa'da düğün konvoyu yapan grup trafiği durma noktasına getirirken, diğer sürücüler duruma isyan etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup düğün konvoyu yaparak trafiği durma noktasına getirdi. Üç şeridin tamamını kapatan grup, diğer sürücüleri çileden çıkardı. Bir süre boyunca trafiğin akışı dururken, o anlar trafikteki bir sürücü tarafından görüntülendi. - BURSA