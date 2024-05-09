Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Silahla Tehdit', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından 2 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK